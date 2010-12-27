В Ленобласти молодой человек погиб по дороге на свидание

В поселке Каменка в овраге нашли тело мужчины.

18 ноября в поселке Каменка в овраге, расположенном неподалеку от детской площадки, нашли мертвого мужчину. Погибшим оказался 29-летний местный житель, который ушел ночью на свидание, сообщает 47news.

Труп мужчины обнаружили около 9 утра. Погибший лежал ногами вверх, а его голова была неестественно вывернута. Личность мужчины установили по протоколу ГИБДД, который находился у него в кармане.

Отец погибшего молодого человека рассказала, что сын ушел ночью на свидание с девушкой в кафе. В 4 утра отец уже не смог дозвониться до него дозвониться.

Причины смерти устанавливаются. По предварительной версии, мужчина упал в овраг и умер от перелома шейных позвонков. Визуально на трупе не обнаружили признаков насильственной смерти.