В Ленобласти 24 мая откроется первый региональный чемпионат по воздухоплавательному спорту

Вход для зрителей будет бесплатным.

В Ленобласти пройдет первый региональный чемпионат по воздухоплавательному спорту. Мероприятия проведут с 24 по 29 мая в Приозерском районе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

Открытие чемпионата запланировано на 24 мая. В 17:00 над старым аэродромом Приозерска стартуют соревнования на воздушных шарах. Добавим, что воздухоплавательная часть мероприятия 24 мая будет зависеть от погоды.

Соревнования будут проходить на базе отдыха "Шишки на Лампушке". Красочные полеты планируют осуществлять дважды в день в полях Приозерского района.

Вход для зрителей будет бесплатным.

Ранее на Piter.tv: на петербургской выставке "100 лет Гражданской авиации" расскажут о подвиге летчиков в годы Великой Отечественной войны.

Фото: Pxhere