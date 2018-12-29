В Красносельском районе Петербурга иномарка вылетела на тротуар и сбила девушку

Пострадавшую госпитализировали.

В Красносельском районе Петербурга автомобиль Skoda Rapid вылетел на тротуар и задел девушку-пешехода. О происшествии в соцсетях рассказали очевидцы.

По данным свидетелей ДТП, авария случилась на перекрестке проспектов Ленинский и Кузнецова.

" По словам водителя, виновник, который его подрезал, уехал без повреждений. Задел девушку на тротуаре, — пишут пользователи" - пишут интернет-пользователи.

Пострадавшую госпитализировали. На месте работают сотрудники ДПС.

Ранее на сайте: На Апрельской улице загорелись троллейбусные провода.

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург