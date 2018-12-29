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В Красносельском районе Петербурга иномарка вылетела на тротуар и сбила девушку
Сегодня, 15:36
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TretyakovaS

В Красносельском районе Петербурга иномарка вылетела на тротуар и сбила девушку

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Пострадавшую госпитализировали.

В Красносельском районе Петербурга автомобиль Skoda Rapid вылетел на тротуар и задел девушку-пешехода. О происшествии в соцсетях рассказали очевидцы.

По данным свидетелей ДТП, авария случилась на перекрестке проспектов Ленинский и Кузнецова.

" По словам водителя, виновник, который его подрезал, уехал без повреждений. Задел девушку на тротуаре, — пишут пользователи" - пишут интернет-пользователи. 

Пострадавшую госпитализировали. На месте работают сотрудники ДПС. 

Ранее на сайте: На Апрельской улице загорелись троллейбусные провода

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург 

Теги: дтп и чп, новости петербурга, новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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