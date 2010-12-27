В Конюшенном дворе хотят проводить выставки и конгрессы

Чиновники выбирают инвестора для реставрации комплекса зданий.

На территории бывшего Конюшенного двора и Конюшенного ведомства будут проводиться выставки и конгрессы. Такое предложение внес Смольный претендентам-инвесторам проекта. Чиновники считают, что здание необходимо наполнить именно таким функционалом. Об этом сообщила "Фонтанка.ру". Идею внес Комитет по туризму. Глава ведомства Евгений Панкевич заявил, что в Петербурге увеличивается популярность такого направления как деловой туризм, поэтому городу необходимо создавать новые многофункциональные площадки.

Обновленный центр сможет вместить в себя около трех тысяч человек. Там также оборудуют гостиничные номера 4 и 5 звезд. Изучается возможность открытия на территории госбюджетного учреждения "Городское туристско-информационное бюро".

Напомним, что сейчас Конюшенный двор находится в плачевном состоянии. Решение о необходимой реконструкции чиновники огласили еще весной 2010 года. Тогда объект должен был перейти "Плазе Лотос Групп". Инвесторы хотели открыть там апарт-отель. Однако против проекта выступили местные градозащитники и активисты. В 2016 году здания вернулись под управление Смольным. Около полутора лет назад вызвались реконструировать Конюшенное ведомство две компании. Стоимость работ оценили в 1,2-2 миллиарда рублей. Тогда фирмы рассчитывали на финансовую поддержку города, налоговые льготы. Тогда переговоры не завершились положительным результатом.

Ранее Piter.tv писал о том, что потенциальные инвесторы представят концепции реконструкции Конюшенного ведомства.

Фото: ВКонтакте / КОНЮШЕННЫЙ ДВОР