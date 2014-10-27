Город выбирает концепцию реконструкции Конюшенного ведомства из двух вариантов

Глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк рассказала, что Смольный выбирает из двух вариантов реконструкции Конюшенного ведомства.

Конюшенное ведомство собираются реконструировать по концессионному соглашению. Об этом рассказала на совете по инвестициям сообщила глава одноименного комитета Ирина Бабюк. У Смольного есть две предложения концепции реконструкции здания.

Один из инвесторов - ООО "Тандем-Истейт". Они предлагают концепцию за авторством архитекторов Рафаэля Даянова и Дмитрия Лагутина. Компания хочет взять Конюшенное ведомство в аренду на 49 лет. При этом вложит в него 1,9 миллиарда рублей. Планируется создание арт-кластера и городскую творческую площадку.

Точные расчеты по стоимости проекта будут оглашены только после историко-культурной экспертизы. Сейчас рассчитаны средства на восстановление.

Вторую концепцию предлагает группа "Илим". Глава компании Захар Смушкин заявил, что хочет создать Центр современного искусства. При этом инвестор хочет развивать все территории вокруг зданий. В том числе создать подземную автостоянку. Автором их проекта стал архитектор Сергей Мишин.

Группа планирует инвестировать в проект 8,6 миллиардов рублей. В том числе 6,4 млрд из них – на реставрацию. Планируется, что здание окупится за 18 лет.

У КГИОП есть месяц, чтобы выбрать одну из концепций. Ранее Piter.tv сообщал, что Конюшенное ведомство и набережную Мойки отремонтируют в 2018 году.

Фото: Instagram / paul_corde