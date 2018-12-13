Выставка вместо слушаний: потенциальные инвесторы представят концепции реконструкции Конюшенного ведомства

Горожане и Смольный примут решение о будущем исторического объекта по итогам специальной выставки с элементами общественных слушаний.

Уже в этом году вопрос реконструкции и реставрации Конюшенного ведомства может сдвинуться с мертвой точки. Смольный хочет собрать в одном месте проекты потенциальных инвесторов-застройщиков исторического объекта. По данным "Фонтанки", для этого организуют специальную выставку концепций. Об этом изданию сообщил вице-губернатор Эдуард Батанов. Ожидается, что в мероприятии примут участие как минимум три крупные компании, претендующие на Конюшенное ведомство.

Поскольку у нас больше двух заявителей, есть потенциальные интересанты, мы в ближайшее время сделаем выставку концепций. Каждый заявитель может выставить свои макеты, визуализацию, чтобы все могли обсудить. Наверное, запустим в мае, чтобы все пришли и посмотрели. Комитет по культуре тоже хочет сделать свою концепцию Эдуард Батанов, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Выставка может совместить в себе также форматы общественных слушаний и обсуждения депутатами ЗакСа. Впрочем, по каким критериям Смольный будет выбирать оптимального застройщика, пока что не уточняется.

Известно, что среди потенциальных застройщиков - ООО "Магазин Купцов Елисеевых", ООО "Тандем Истейт" и УК "Старт Девелопмент". Эксперты отмечают, что Конюшенное ведомство нуждается в реставрации и модернизации. Объект, расположенный между Марсовым полем и Михайловским садом на данный момент представляет собой печальное зрелище. Однако до этого все проекты по перестройке объекта со стороны независимых инвесторов встречали активный отпор по линии градозащиты. В частности, всю первую половину "десятых" активисты выступали против компании "Плаза Лотос Групп". Компания успела вложить в реконструкцию более 1.2 млрд рублей, однако Смольный, испугавшись скандала, расторг контракт.

С тех пор судьба территории бывшего Конюшенного ведомства остается в подвешенном состоянии.

Ранее мы писали - Нужно сохранить: эксперты о реконструкции Конюшенного двора