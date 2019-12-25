Танел Кийк рассказал о вовремя введенном карантине.

В Эстонии заявили о победе над коронавирусом. Об этом рассказали журналисты из ERR со ссылкой на министра социальных дел страны Танел Кийк. Чиновник считает, что государство справилось с эпидемией COVID-19. По словам эксперта, сейчас страна сталкивается только с вторичными волнами, а также небольшими локальными очагами инфекции.

Если смотреть на индикаторы ВОЗ, то эпидемического распространения на территории Эстонии сейчас нет прокомментировал Танел Кийк

Чиновник заметил, что победа над коронавирусом в Эстонии стала возможна благодаря эффективным мерам правительства, а также своевременно введенному карантину. По словам министра, если бы карантина не было, то от COVID-19 пострадали бы не менее 20 тысяч человек. При худшем сценарии от инфекции скончались бы не менее тысячи человек.

Напомним, что страны Прибалтики договорились об открытии внутренних границ с 15 мая. Туристы из других стран обязаны в течение 14 дней находиться на карантине.

Первая в Европе страна объявила о победе над коронавирусом.