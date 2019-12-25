Словения объявила о хорошей эпидемиологической обстановке в стране.

Первая в Европе страна объявила о победе над коронавирусом. Об этом рассказали журналисты из Reuters со ссылкой на премьер-министра Словении Янеза Янша. Чиновник рассказал о том, что в стране снимаются определенные карантинные меры из-за того, что правительству удалось победить эпидемию коронавируса.

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Чиновник объяснил, что Словения перестает оказывать материальную помощь гражданам и предпринимателям с конца мая. Жители иностранных государств, прибывающие в страну из Евросоюза, не будут обязаны соблюдать карантин. Однако карантинные условия сохраняются для туристов, которые приезжают из других государств.

В правительстве Словении отметили, что будут настаивать на сохранении социальной дистанции, а также масочном режиме в общественных местах. Массовые мероприятия остаются запрещенными.

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