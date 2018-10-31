В Пентагоне заявили о потере превосходства НАТО над Россией

Во время заседания военного комитета НАТО американец заявил об утрачивании преимущества над Россией.

Генерал из США объявил о том, что НАТО потеряло превосходство над Россией. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил Америки. Джозеф Данфорд не сомневается, что министры обороны государств альянса понимают, что баланс сил действительно изменился. Информацию об этом разместило издание Newsweek.

Россия является конкурентом, и преимущество НАТО над возрождающейся Россией утрачено прокомментировал Данфорд ситуацию журналистам

Спикер добавил, что Россия, как и Китай, разрабатывают технологии и стратегию действий с учетом на действия США с момента окончания холодной войны. По его мнению, обе страны уделяют внимание слабым сторонам Америки. Речь представителя власти прозвучала во время заседания военного комитета НАТО в Словении.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия снизила вложения в госдолг США на 2,35 млрд долларов.

Видео: YouTube/Marines, CBS Boston, The Joint Staff