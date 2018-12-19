В Доме журналиста открылась выставка “АРТ-СТАРТ”

17 ноября в Петербурге открылась выставка “АРТ-СТАРТ. Лучшие молодые художники. Премия СПБ”.

На выставке представлены лучшие работы молодых художников и мастеров визуального искусства, отобранные представителями Академии Репина, Академии Штиглица, комиссии по работе с молодыми художниками Санкт-Петербургского Союза художников и пр.

Выставка проводится в рамках проекта "Арт-журналистика. Взгляд в будущее", реализуемого Санкт-Петербургским отделением Союза журналистов России совместно с АНО "Санкт-Петербургский центр информационной поддержки", при поддержке Некоммерческого партнерства содействия реализации культурных проектов "Искусство ХХI век".

Первостепенной целью экспозиции является презентация современного арт-искусства, а также раскрытие потенциала молодых мастеров.

Дружба, которая началась между художниками и Санкт-Петербургским отделением Дома журналистов, должна развиваться именно на основе взаимной пользы, она должна помогать обоим сторонам. Творческие люди - это не только художники, но и писатели, и обязательно журналисты. Журналист - это творческая профессия! Мы все - коллеги по виду деятельности. высказался Владимир Гронский, председатель комиссии по культуре и СМИ Общественной палаты Петербурга.

Участники выставки заявляли о себе не только работами. По ходу дискуссии некоторые из них высказывали свой взгляд на современное искусство.

Наши проекты могут украсить город осмысленно, а не так, как это делают уличные художники. Я за стрит-арт, но только за образованный стрит-арт, который облагораживает городскую среду. заявил участник выставки Даниил Троянов.

Выставка продлится до 30 ноября 2020 года. Вход свободный.

Ранее в Петербурге заработала выставка к 40-летию Музея-квартиры А. А. Блока.

Текст, фото: Piter.TV/Сангул Ходжаева