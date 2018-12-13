В Буграх при обгоне пассажирский автобус едва не съехал в кювет

Люди выпрыгивали на землю из накренившегося автобуса. Одна женщина повредила себе ногу.

Утром на Шоссейной улице пассажирский автобус чуть не упал в овраг при попытке объехать пробку. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Пытался объехать пробку на Шоссейной улице в Буграх в сторону города. Пассажиры прыгали в овраг. Очевидец

Как предполагают свидетели, водитель автобуса не справился с управлением и подверг опасности жизни стольких людей. Пассажиры выпрыгивали в кювет из накренившегося автобуса. Одна женщина при прыжке повредила себе ногу. К слову, ДПС на место не вызывали, поэтому полицейские не в курсе данного инцидента.

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Фото: ДТП и ЧП/ВК