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В Буграх при обгоне пассажирский автобус едва не съехал в кювет
Сегодня, 13:38
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nastya960

В Буграх при обгоне пассажирский автобус едва не съехал в кювет

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Люди выпрыгивали на землю из накренившегося автобуса. Одна женщина повредила себе ногу.

Утром на Шоссейной улице пассажирский автобус чуть не упал в овраг при попытке объехать пробку. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Пытался объехать пробку на Шоссейной улице в Буграх в сторону города. Пассажиры прыгали в овраг.

Очевидец

Как предполагают свидетели, водитель автобуса не справился с управлением и подверг опасности жизни стольких людей. Пассажиры выпрыгивали в кювет из накренившегося автобуса. Одна женщина при прыжке повредила себе ногу. К слову, ДПС на место не вызывали, поэтому полицейские не в курсе данного инцидента.

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Фото: ДТП и ЧП/ВК

 

Теги: автобус, бугры, шоссейная улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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