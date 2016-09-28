В Белгородской области назвали сумму, требуемую для восстановления региона

Вячеслав Гладков назвал оглашенную сумму "достаточно условной".

Предварительная сумм, необходимая региональным властям для реализации программы восстановления Белгородской области после материального ущерба, нанесенного со стороны Вооруженных сил Украины, составляет 157 миллиардов рублей. Соответствующее заявление на еженедельном оперативном совещании местной администрации сделал перед коллегами первый заместитель губернатора Илья Пономарев. Чиновник добавил, что денежные средства уйдут на обеспечение безопасности, восстановление инфраструктуры и поддержку экономической системы. Эксперт обозначил три ключевых блока государственного финансирования. Первый блок включает в себя меры безопасности. В этом случае требуется провести мероприятия по разминированию населённых пунктов, установке антидроновых систем. Далее следует восстановление инженерной инфраструктуры и организация социальной поддержке местных жителей. На данном этапе произойдет ремонт объектов ЖКХ, связи, жилых помещений а также школ, больниц, социальных объектов, компенсация аренды, выплаты по социальным контрактам и организация детского отдыха. В третьем блоке власти займутся восстановлением экономического потенциала субъекта страны: предоставлением льготных займов, субсидий на восстановление деятельности, мерами по поддержке отдельных категорий работников.

Суммарно все три блока, о которых я обозначил, и обеспечение безопасности, и восстановление всех видов инфраструктуры, и меры по поддержке экономики, предварительно, естественно, что… эта работа будет продолжена, на текущий момент оцениваются в 157 миллиардов рублей. Илья Пономарев, замгубернатора

Вячеслав Гладков отметил, что сумма в 150 миллиардов рублей на данный момент условна и требует дальнейшего обоснования со стороны местной администрации. Он добавил, что в первую очередь вопросы касаются линии по министерству строительства и ЖКХ и обусловлена наличием проектно-смертной документации и пройденной государственной экспертизы, исходя из средней стоимости работ. В частности, речь идет о восстановлении жилого сектора.

В Белгородской области восстановили 500 вышек сотовой связи.

Фото и видео: Вконтакте / Белгородская область