В текущем году в Петербурге введут 63 социальных объекта

Петербург держит темпы исполнения АИП, несмотря на пандемию коронавируса.

В понедельник, 27 июля, губернатор Александр Белов подвел итоги исполнения городского бюджета и сообщил, что темпы исполнения Адресной инвестиционной программы за шесть месяцев текущего года остаются стабильными.

По словам градоначальника, удалось не останавливать стройки, не отменять программы и выполнить все социальные обязательства. Экономика города показывает, как растет, давая возможность долгосрочного кредитования проектов с низкими процентными ставками. В Смольном уверены, что выполнят планы по развитию города

Планируется, что в рамках АИП в 2021 году город получит 63 объекта социальной инфраструктуры, среди которых 17 объектов здравоохранения, 27 детских садов на 5307 мест, 11 школ на 8318 мест. Также должны ввести 9 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ранее мы писали, что бюджет Петербурга в первом полугодии исполнен с профицитом.

Фото: Piter.tv