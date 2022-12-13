Стало известно, как украсят Петербург ко Дню прорыва блокады Ленинграда

Главным символом праздника традиционно выбрано "Разорванное кольцо".

В предстоящую среду, 18 января, Петербург в Петербурге будут отмечать 80-ую годовщину со дня прорыва блокады Ленинграда. Об оформлении города к праздничной дате подробно рассказал председатель городского Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол в беседе с "Петербургским дневником".



Чиновник подчеркнул, что в этом году город начал готовиться к празднику заранее. Дата прорыва блокады является важнейшей в истории не только города, но и всей страны, добавил он.

Флаговыми композициями будут украшены все места проведения торжественно-траурных церемоний, площади и проспекты Санкт-Петербурга. Основным символом оформления традиционно станет "Разорванное кольцо", также в концепцию оформления войдет медаль, приуроченная к юбилейной годовщине прорыва блокады. Владимир Рябовол, председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ

Для плакатов с поздравлениями планируют задействовать средства наружной рекламы в городском транспорте. Кроме того, волонётры будут бесплатно раздавать петербуржцам традиционные блокадные ленточки.

Напомним, в Петербурге пройдёт более 150 мероприятий ко Дню снятия блокады.

Фото: сайт Пискарёвского мемориального кладбища (архив)