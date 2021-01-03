Ученые работают над вакциной от филовирусов, смертоносных родственников Эболы

Тем не менее, спустя более 50 лет после открытия вируса Марбург и почти 50 лет после первой вспышки, связанной с его печально известным родственником — вирусом Эбола, — о семействе филовирусов по-прежнему остаётся много вопросов.

Филовирусы — одни из самых смертоносных вирусов в мире. Они настолько опасны, что с ними можно работать только в лабораториях с высоким уровнем безопасности. Представители этого смертоносного семейства появились в результате зоонозной передачи, скорее всего, преодолев несколько видовых барьеров — от летучих мышей к приматам и лесным антилопам, а затем и к людям. Предполагается, что люди могли заразиться вирусами во время охоты и разделки мяса диких животных.

Сейчас существует только две вакцины, и обе они были разработаны для предотвращения заражения вирусом Эбола. Междисциплинарная группа учёных из американского военного научно-исследовательского института проанализировала, может ли одна из этих вакцин также обеспечивать иммунитет к другим филовирусам. Исследование проводится в то время, когда вирусологи из Медицинского отделения Техасского университета в Галвестоне тестируют противовирусную таблетку, известную как обелдезивир, которая, как оказалось, способна излечивать макак-резусов, заражённых вирусом Эбола. Препарат представляет собой пероральную форму внутривенного препарата Ремдесивир, изначально разработанного для лечения COVID-19.

Тем временем военные исследователи провели серию углублённых экспериментов, чтобы определить, может ли рекомбинантная вакцина от Эболы, содержащая компоненты нескольких филовирусов, стать готовым решением для предотвращения заражения филовирусами, отличными от Эболы. Однако их результаты оказались не такими, на которые они рассчитывали. Но это открытие помогло пролить свет на то, что нужно для создания многовалентной вакцины, защищающей от нескольких филовирусов. Подробности исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

Вирус Эбола — это отрицательный одноцепочечный РНК-содержащий вирус из семейства Filoviridae, вызывающий тяжёлую геморрагическую лихорадку, называемую болезнью, вызываемой вирусом Эбола. доктор Темби Мдлули, ведущий автор нового исследования и биоинформатик из Армейского научно-исследовательского института Уолтера Рида в Силвер-Спринг, штат Мэриленд

Как и вирус Эбола, являющийся негативным вирусом с одноцепочечной РНК, другие филовирусы также вызывают разрушительную геморрагическую лихорадку. Филовирусы известны своей заболеваемостью и высокой смертностью. Мдули и его коллеги указали на вспышки лихорадки Марбург в Африке, где уровень смертности составлял от 83 до 88 процентов. Ученые напомнили, что марбургский вирус — MARV - был обнаружен в 1967 году и вызывал в основном спорадические автономные вспышки, говоря о первом в мире открытии филовируса. Выделение вируса Марбург произошло после того, как персонал лабораторий в Европе был заражен зелеными обезьянами из Уганды. Работники лабораторий были инфицированы в Марбурге и Франкфурте, Германия, а также в Белграде, Сербия. Из 31 заболевшего человека семеро умерли.

Помимо вирусов Эбола и Марбург, к семейству филовирусов относятся вирусы Судан, Бундибугио и Тай-Форест, названные в честь географических мест, где они были впервые обнаружены. Вирус Эбола назван в честь реки Эбола в Демократической Республике Конго. Впервые он был выявлен во время вспышки в августе 1976 года. По оценкам, погибло 280 человек. Исследователи из Уолтер-Ридского института сообщают, что вакцина для профилактики инфекций, вызываемых филовирусами, имеет решающее значение. Точно так же вирусологи из Техаса, работающие над противовирусным препаратом обелдесивир, говорят, что одна таблетка решит глобальную проблему здравоохранения.

Мы действительно пытаемся придумать что-то более практичное, более простое в использовании, что можно было бы применять для предотвращения, контроля и сдерживания вспышек. Томас Гейзберт, вирусолог из Медицинского отделения Техасского университета, в интервью Agence France Presse в марте

Несмотря на то, что филовирусы циркулировали на Земле в течение долгого времени, они появились только в XX и XXI веках. Только в последние годы были разработаны вакцины и методы лечения моноклональными антителами для борьбы с вирусом Эбола. Мадли добавил, что филовирусы являются древними по сравнению с их первым обнаружением у людей. Последнему общему предку филовирусов, по экспертным оценкам, несколько тысяч лет.

После масштабной вспышки лихорадки Эбола в Западной Африке в 2014–2016 годах исследования в области разработки вакцин привели к созданию первой прививки от Эболы — Ervebo, которая была одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и Европейским агентством по лекарственным средствам в 2019 году. Она производится компанией Merck & Co. Разрабатываются вакцины от вируса Марбург, но до сих пор не существует одобренной прививки для предотвращения заражения.

Мдлули и её коллеги решили изучить единственную другую одобренную вакцину от Эболы, разработанную бельгийской компанией Janssen Pharmaceuticals, подразделением Johnson & Johnson. Вакцина Janssen от Эболы состоит из двух компонентов, известных как Zabdeno и Mvabea. Дозы вводятся с интервалом в восемь недель. Первая часть вакцины — доза Zabdeno — содержит аденовирусный вектор, который переносит генетический код сахаристого внешнего слоя вируса Эбола, его гликопротеина, в клетки человека.Вторая доза состоит из модифицированного вектора вакцинии Анкара, который переносит вакцину в клетки. Он кодирует гликопротеины вирусов Эбола, Судан и Марбург, а также нуклеопротеин вируса Тай-Форест. В ходе исследования две вакцины были введены 583 людям.

Добровольцы были из разных стран: Кении, Мозамбика, Нигерии, Танзании, Уганды и США. Семьдесят один участник был из США. Волонтеров разделили на две группы. Это позволило команде вакцинировать некоторых участников в соответствии с рекомендациями производителя: сначала "Забдену", а затем "Мвабеа". Во второй группе команда поменяла порядок введения вакцин: сначала Mvabea, затем Zabdeno, чтобы участники получили компоненты нескольких филовирусов при первых прививках. Исследователи также изучили 48 человек, которые заразились во время вспышки вируса Бундибугё, филовируса, появившегося в Уганде в 2007 году. Анализ крови участников, проведённый в лаборатории, показал, что антитела были очень специфичны для борьбы с вирусом Эбола, но слабо реагировали на другие филовирусы. Ученые также изучили образцы крови выживших в Бундибугё и обнаружили, что их антитела также слабо боролись с другими филовирусами. Мдлули сообщила, что стратегия её команды обеспечила лишь ограниченную защиту от других представителей семейства филовирусов.

Эти результаты подчёркивают потенциал вакцины в обеспечении надёжной защиты от вируса Эбола с учётом видовой принадлежности, а также необходимость в многокомпонентных вакцинах, которые могут обеспечить более широкую защиту от других филовирусов. доктор Темби Мдлули, ведущий автор нового исследования

Каждые несколько месяцев ИИ может выполнять задачи, которые в два раза сложнее предыдущих.

Фото: Science Translational Medicine (2025). DOI: 10.1126/scitranslmed.adq2496