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Ученые выявили причину возникновения рака крови
Сегодня, 22:03
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Ученые выявили причину возникновения рака крови

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На возникновение заболевание влияет мутация двух генов.

Американские ученые выяснили, почему возникает рак крови. К онкологическому заболеванию приводит мутация в генах IDH2 и SRSF2, передало "Экономика сегодня"

Ученые из лаборатории в Колд-Спринг-Харбор пришли к выводу, что мутация двух дефектных клеток может спровоцировать острый миелоидный лейкоз (ОМЛ). Патологичекие изменения препятствуют трансформации клеток костного мозга в эритроциты и лейкоциты. Это создает сложности для борьбы организма со злокачественными образованиями. 

Результаты новых исследований доказали, что гены непосредственно влияют на возникновение онкологии. Ученые ищут возможность их блокирования. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в России отзывают препарат от изжоги, который способен вызвать рак

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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