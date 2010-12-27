Ученые выявили причину возникновения рака крови

На возникновение заболевание влияет мутация двух генов.

Американские ученые выяснили, почему возникает рак крови. К онкологическому заболеванию приводит мутация в генах IDH2 и SRSF2, передало "Экономика сегодня".

Ученые из лаборатории в Колд-Спринг-Харбор пришли к выводу, что мутация двух дефектных клеток может спровоцировать острый миелоидный лейкоз (ОМЛ). Патологичекие изменения препятствуют трансформации клеток костного мозга в эритроциты и лейкоциты. Это создает сложности для борьбы организма со злокачественными образованиями.

Результаты новых исследований доказали, что гены непосредственно влияют на возникновение онкологии. Ученые ищут возможность их блокирования.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в России отзывают препарат от изжоги, который способен вызвать рак.

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