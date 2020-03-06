У жительницы Краматорска подозревают коронавирус

Женщина вернулась из Таиланда и заболела.

В Краматорске женщину с подозрением на коронавирус госпитализировали в больницу.

РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной государственной администрации сообщает, что в Крамоторске госпитализировали горожанку с подозрением на коронавирус. Уточняется, что пациентка недавно вернулась из Таиланда и почувствовала недомогание. Медики в соответствии с протоколом госпитализировали женщину в инфекционное отделение и взяли необходимые анализы.

Биоматериал был направлен в Киев ранним утром 5 марта, к вечеру четверга вирус нового типа не был подтвержден.

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