В Китае заявили о первом случае энцефалита от нового коронавируса

Чаще всего больные COVID-19 страдают от острых респираторных синдромов, травм миокарда, поражаются печень, почки, нарушаются функции других внутренних органов.

В Китае сообщили о первом случае поражения ЦНС из-за нового коронавируса.

ТАСС со ссылкой на информационную службу больницы "Дитань" сообщает, что выявлен первый случай поражения ЦНС из-за коронавируса. В медучреждении сообщили, что 25 февраля из больницы был выписан пациент, который переболел коронавирусом нового типа. У данного пациента была пневмония и энцефалит.

Уточняется, что врачам было известно, что пневмония, вызываемая вирусом COVID-19, способна привести к осложнениям работы дыхательной системы, травме миокарда, дисфункциям кровеносной системы, повреждению почек, печени и многих других внутренних органов. Но случаев поражения коронавирусом ЦНС медицина до этого не фиксировала. У данного пациента было расстройство сознания, судороги конечностей и лицевых мышц, продолжительная икота, замедленная реакция зрачков и другие нехарактерные для пневмонии симптомы, сообщает ТАСС.

Известно, что 56-летний пациент поступил в больницу в очень тяжелом состоянии, спустя 10 дней от начала заболевания. На 14 сутки болезни, после 4х суток в больнице, его состояние стало крайне тяжелым, тогда и был выявлен вирусный энцефалит. При исследовании спинномозговой жидкости там был обнаружен вирус COVID-19.

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