Ровно в полночь пролеты Дворцового моста торжественно поднимут под музыку Р. Глиэра.

У съезда к Неве напротив памятника "Медный всадник" 31 мая пройдет концерт "Музыка Дворцового моста". Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Инспекция выдала ордер для обеспечения работ по организации мероприятия. Праздник проводится с 2018 года.

Концерт откроет Симфонический оркестр "Северная Симфония" под управлением маэстро Фабио Мастранджело. В полночь пролеты Дворцового моста торжественно поднимут под музыку "Гимн Великому городу", которую написал Рейнгольд Глиэр.

Заказчик и производитель работ СПБ ГАУК "Музыкальный театр имени Ф.И. Шаляпина". Работы по установке сцены начнутся 29 мая, 1 июня все демонтируют.

Ранее участники шоу МЕГАРОК рассказали о своём музыкальном пути и ожиданиях от уникального концерта.

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Фото: Музыкальный театр им. Ф.И. Шаляпина