На полях в Ленобласти остановилась огромная стая перелетных гусей

Гуси летят в тундру, на север, однако несколько сот пар останутся гнездиться в Ленобласти.

Весенний пролет птиц продолжается через Петербург и Ленобласть. В Тосненском районе на полях была замечена огромная стая гусей, сообщил петербургский биолог Павел Глазков в своем Telegram-канале "Каждой твари по паре".

Гуси, мигрируя, делают короткие остановки. Для обеспечения безопасности они объединяются в большие стаи. Чем больше скопление птиц, тем увереннее и охотнее к ним подсаживаются другие – как одиночные гуси, так и целые стаи.

Павел Глазков также уточнил, что гуси летят в тундру, на север, однако несколько сот пар останутся гнездиться в Ленобласти.

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Фото и видео: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков