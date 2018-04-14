У съезда на Хелли-Драйв ДТП из 5-6 машин, водитель Sandero зажат по фурой и весь в крови

На КАД произошла серьезная авария,в которой пострадали сразу несколько человек.

В Санкт-Петербрге 14 преля у съезда на Хелли-Драйв произошло массовое ДТП. Сразу 5 машин столкнулись на проезжей части в сторону Таллинского шоссе. Очевидцы сообщают, что водитель Sandero серьезно пострадал.

Человек в красной машине зажатой под фурой подаёт признаки жизни, но весь в крови! Надеюсь что выживет...Скорая была, но куда-то уехала мимо!!!! Возможно забрала второго пассажира из этой машины ... Очевидец ДТП

Автомобилисты опубликовали в сеть видеозапись с места аварии. По кадрам видео заметно, что от машины не осталось живого места.

В настоящее время состояние о пострадавших не уточняется.