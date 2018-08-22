Видео: на Бабушкина столкнулись такси и легковой автомобиль

ДТП на некоторое время затруднило проезд через перекресток.

В Невском районе Петербурга вечером 21 августа произошла авария. На пересечении улиц Бабушкина и Ивановской столкнулись легковой автомобиль и машина такси. Очевидцы отмечают, что последнее транспортное средство принадлежит сервису "Яндекс. Такси". Одному из участников движения удалось заснять на видео последствия инцидента.

На место были вызваны экстренные службы. О пострадавших не сообщается. В настоящее время сотрудники ДПС разбираются в обстоятельствах ДТП.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб