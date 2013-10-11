У петербургского нумизмата украли три императорских рубля стоимостью в два миллиона рублей

Суд Петербурга признал вину троих грабителей, укравших у нумизмата коллекцию монет.

Пресс-служба Объединенных судов рассказала о наказании для бандитов, укравших у петербургского нумизмата сотни дорогих исторических монет, среди которых были редкие императорские деньги За это преступление суд определил злоумышленникам наказание в виде условного срока. По данному делу фигурируют трое человек.

Подозреваемые получили условный срок на шесть и семь лет. Им также придется выплатить моральную компенсации пострадавшему в размере 1,5 миллиона рублей, 400 тысяч - в качестве материального и 200 тысяч за услуги адвоката потерпевшего. Идейный вдохновитель, когда его поймали, пытался откупиться от следствия взяткой в 160 тысяч рублей. У него не получилось соблизнить выгодой представителя полиции.

Отмечается, что в преступлении участвовали еще двое неизвестных. Благодаря их наводке мошенники узнали о дорогостоящем хобби состоятельного петербуржца. Они также рассказали, во сколько и где мужчина будет переносить ценное имущество.

Инцидент произошел на Днепропетровском проспекте осенью 2015 года. Разбойники напали на местного жителя и отобрали у него рюкзак с редкими историческими монетами. После этого грабители заставили жертву сесть с ними в автомобиль и доехать до его квартиры на Васильевском острове. Оттуда они вынесли еще 400 тысяч рублей и коллекцию монет. Общая стоимость похищенного составила 3,5 миллионов рублей.