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Вор-нумизмат ограбил квартиру в Новом Свете
Сегодня, 13:44
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himif

Вор-нумизмат ограбил квартиру в Новом Свете

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Неизвестный вынес юбилейную купюру и пять юбилейных монет.

Вечером 5 ноября в полицию обратился водитель администрации Гатчинского муниципального района. Как стало известно Piter.TV, 31-летний мужчина рассказал о краже в своей квартире в поселке Новый Свет.

Полицейские выяснили, что в тот день в квартиру на первом этаже пробрался неизвестный, повредив стеклопакет окна. В жилище вор нашел юбилейную купюру в сто рублей, пять юбилейных монет по 25 рублей и скрылся с коллекционными деньгами. С места преступления изъяли следы пальцев рук и обуви, возбуждено уголовное дело. Вора-нумизмата ищут.

Полиция ищет троих грабителей, разбивших витрину с украшениями в ТК в Парголово.

Фото: pixabay

Теги: монеты, новый свет, нумизматика
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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