Полиция ищет троих грабителей, разбивших витрину с украшениями в ТК в Парголово

Вечером 31 августа в полицию обратился 40-летний охранник торговой комплекса, расположенного в Парголово. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, мужчина сообщил правоохранителям о только что случившемся ограблении.
Как выяснилось, трое неизвестных в медицинских масках вошли в ювелирный магазин и разбили молотками витрину. Оттуда злоумышленники похитили 23 планшета с разными украшениями из желтого металла и скрылись. Сумма ущерба пока устанавливается, в полицию обратился и директор указанного магазина.
Возбуждено дело о грабеже, полиция ищет злоумышленников.
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Фото: pixabay
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