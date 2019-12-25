Полиция ищет троих грабителей, разбивших витрину с украшениями в ТК в Парголово

Неизвестные похитили 23 планшета с различными ювелирными изделиями.

Вечером 31 августа в полицию обратился 40-летний охранник торговой комплекса, расположенного в Парголово. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, мужчина сообщил правоохранителям о только что случившемся ограблении.

Как выяснилось, трое неизвестных в медицинских масках вошли в ювелирный магазин и разбили молотками витрину. Оттуда злоумышленники похитили 23 планшета с разными украшениями из желтого металла и скрылись. Сумма ущерба пока устанавливается, в полицию обратился и директор указанного магазина.

Возбуждено дело о грабеже, полиция ищет злоумышленников.

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