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У фонда капстроительства в Петербурге сменился управляющий
Сегодня, 19:03
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nadezhda_sib

У фонда капстроительства в Петербурге сменился управляющий

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Нынешний управляющий отправился в отпуск, но возвращения, кажется, не будет.

У Фонда капитального строительства и реконструкции Петербурга сменился управляющий. Вместо Софьи Викуловой временно исполнять обязанности будет Арзу Фаталиев, сообщила "Фонтанка.ру". 

Фаталиев уже был связан с Фондом и возглавлял департамент жилищного строительства, после чего перешел в ООО "Петроком". Ранее Piter.TV рассказал о судебном разбирательстве, участником которой стала компания. 

Фонд капстроительства является организацией, подведомственной городскому комитету по строительству. Он занимается возведением социальной инфраструктуры — школ, детских садов, поликлиник. 

За 5 лет петербуржцы внесли 20-миллиардные взносы на капитальный ремонт. 

Фото: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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