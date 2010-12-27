У фонда капстроительства в Петербурге сменился управляющий

Нынешний управляющий отправился в отпуск, но возвращения, кажется, не будет.

У Фонда капитального строительства и реконструкции Петербурга сменился управляющий. Вместо Софьи Викуловой временно исполнять обязанности будет Арзу Фаталиев, сообщила "Фонтанка.ру".

Фаталиев уже был связан с Фондом и возглавлял департамент жилищного строительства, после чего перешел в ООО "Петроком". Ранее Piter.TV рассказал о судебном разбирательстве, участником которой стала компания.

Фонд капстроительства является организацией, подведомственной городскому комитету по строительству. Он занимается возведением социальной инфраструктуры — школ, детских садов, поликлиник.

За 5 лет петербуржцы внесли 20-миллиардные взносы на капитальный ремонт.

Фото: Piter.TV