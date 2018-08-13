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У площади Восстания светофор не определился: одновременно показывал "красный" и "зеленый" для водителей

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Сомнения дорожного указателя поставили в тупик автовладельцев и пешеходов.

В Центральном районе Петербурга местные автовладельцы сообщили о неполадках в работе светофора около площади Восстания. Регулятор движения одновременно показывает красный и зеленый сигнал для проезда. Очевидцы отмечают, что в результате на дороге начинает происходить неразбериха. В ближайшее время может понадобиться помощь экстренных служб и полиции.

Наиболее хитрые водители научились определять разрешающий и запрещающий сигнал по обратному отсчету, который все еще продолжается вестись на устройстве. Отметим, что инцидент произошел в вечернее время 12 августа. На данный момент проблема решена.

Фото и видео: Piter.tv

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Категории: Новости СПб Происшествия Картина дня Лента новостей

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