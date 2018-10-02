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У Петропавловской крепости проходит Парусная Лига Чемпионов Европы

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Соревнования на яхтах проходят в Петербурге 4 дня.

С 4 по 7 июля в городе на Неве проходит Парусная Лига Чемпионов Европы. Корреспондент Piter.TV заснял подготовку парусников в акватории Невы. 

На протяжении четырех дней между они борются за звание лучшего яхт-клуба Европы. Соревнования уже четвертый раз проходят около стен Петропавловской крепости. 

Церемония награждения состоится 7 июля в 16:30. Посмотреть на состязание может каждый желающий. 

В июне Петербург признали лучшим городом для парусного спорта в Европе и России. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что поцелуев мост в Петербурге попал в топ-3 романтичных мест России. 

Видео: Piter.TV 

Теги: парусная лига чемпионов, парусный спорт, яхта
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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