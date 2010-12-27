Поцелуев мост в Петербурге попал в топ-3 романтичных мест России

Эксперты составили рейтинг самых романтичных мест для свиданий. В топ-3 оказался Поцелуев мост, который находится в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в сервисе Tvil.ru.
Аналитики сделали подборку в преддверии Дня поцелуев, который отмечается 6 июля.
На первом месте оказалась смотровая башня на горе Ахун в Сочи, за место проголосовали 22% россиян. Поцелуев мост расположился на втором месте и на третьей строчке - Беседка ветров в Гурзуфе.
Также в список романтичных мест попали Мостик влюбленных в Севастополе и переправа для молодоженов на Плотинке в Екатеринбурге.
Ранее Петербург вошел в ТОП-3 самых комфортных для изобретательства городов России.
Фото: ВК/ Мостотрест
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