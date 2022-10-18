Туск: вопрос отправки войск на Украину для Польши закрыт

Польский премьер-министр Дональд Туск рассказал о том, что вопрос отправки войск на украинскую территорию для Варшава сейчас закрыт. Соответствующее заявление европейский политик сделал в эфире местного телеканала TVP Info. Дополнительно высокопоставленный гость программы назвал ложными утверждения о плане размещения польского военного контингента на линии соприкосновения между Москвой и Киевом
Да. Келлог сразу услышал от всех моих европейских партнеров, что это неправда... Канцлер Мерц, президент Макрон, премьер Стармер сразу отреагировали, поскольку для них это было неподдающиеся сомнениям и обсуждению условие.
Дональд Туск, премьер-министр Польши
Ведущая новостной программы задала высокопоставленному гостю вопрос о том, является ли решение польских властей не отправлять бойцов на Украину окончательным и не подлежащим пересмотру. на его государство не оказывается никакого давления со стороны западных союзников по данному вопросу. Он добавил, что власти в Вашингтоне также в курсе официальной позиции Польши по теме.
Польша и США подписали соглашение о строительстве первой польской АЭС.
Фото и видео: YouTube / TVP Info
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