Правоохранительные органы устанавливают сумму ущерба по данному преступлению.

Трое неизвестных обворовали клинику в Калининском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

О происшествии стало известно 10 января. В 02:52 в полицию Калининского района поступила сообщение от 31-летнего мужчины. Он рассказал стражам порядка, что из помещения клиники лазерной и эстетической медицины, расположенное на Гжатской улице, трое неизвестных в масках загружают коробки в автомобиль "Фиат Дукато". Наряд полиции прибыл на место преступления. Очевидец заснял подозреваемых на мобильный телефон. На видеозаписи видно, как указанные лица отжали стеклопакет окна первого этажа и проникли в помещение. Затем камеры видеонаблюдения клиники показали, что злоумышленники подготавливают к выносу оборудование. После они отжали стеклопакет входной двери, погрузили похищенное в автобус и покинули место происшествия.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские объявили подозреваемых в розыск. На месте происшествия работает полиция.

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Фото: pixabay