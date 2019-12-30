ГАТИ проверила работу управляющих компаний в праздничные дни

Рейды прошли 2, 3, 5 и 6 января.

На новогодних праздниках специалисты Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) оценили уборку более, чем по тысячи адресам. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Нарушения были обнаружены на 387 территориях, среди них — несвоевременный вывоз мусора и уборка контейнерных площадок, а также придомовых территорий. Некоторые управляющие компании не приняли меры по борьбе со скользкостью около жилых домов. Более того, в отношении нарушителей возбудили 51 административное дело.

Самые лучшие результаты показали Кронштадтский и Петродворцовый районы.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что за первую неделю нового года в Петербурге собрали полтора килограмма ртутных отходов.

Фото: Piter.TV