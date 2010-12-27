ТроЯ на сцене, не считая виолы

В новом спектакле театра имени Ленсовета — трое персонажей находятся в ожидании урагана под названием «Тело Гектора» (так называется и сама пьеса Аси Волошиной). Их диалоги сопровождает старинный инструменте виола да гамба. Собирательное числительное «трое» в русском языке перекликается с названием города Троя, из которого родом мифологический герой Гектор. Современная мода называть ураганы именами людей — заставляет нас листать тома энциклопедий и ходить в театр. Мы пытаемся понять: если

Гектор в мифологии — это один из самых отважных воинов города Троя, который осаждали греки. Он всегда в гуще боя и бесстрашно сражается против бесчисленных противников. А Гектор в пьесе? Во-первых, это часть имени урагана. Трое персонажей (Елена Валерьяновна А., Аркадий Николаевич К, Маргарита) — ждут прихода погодного катаклизма, но готовятся к нему по-разному. Никакой античности в одежде. Герои живут в современном мире и одеты по-современному.

Во-вторых, в ироническом плане, Гектор — это мужчина, с настоящим именем Аркадий Николаевич К. (з.а.России Александр Новиков) — невротического склада школьный учитель, который решил совершить самоубийство в море. Он задумал лечь на надутую камеру от громадного автомобильного колеса, заплыть на ней подальше, проткнуть, привязав к себе камень — и утонуть.

И он претендует на имя Гектора? Погибнуть не в битве, а из-за суицида — поступок не по-гомеровски мелковатый! Но что поделаешь, Аркадий Николаевич — разочарован, напуган. Что завело его в тупик? Романтизм? Неумение принимать жизнь такой, какая она есть? Обида на своих учеников, которые не любят литературу? Выпутается ли он из этой ситуации?

Женщина Елена Валерьяновна А. (н.а. России Анна Алексахина) — этакая "Мефистофель в юбке". Решительна, провокативна. Заигрывает с мужчиной и знакомит его с другой женщиной. Она называет себя режиссером и, наравне с реальным режиссером спектакля Евгенией Богинской, пытается управлять героями.

Вторая женщина Маргарита (Анна Гольдфельд) — готова вдохнуть душу в героя и остановить его самоубийство. Джазовым речитативом она рассказывает истории о своей жизни. Когда замолкает музыка — появляется ее говорок провинциальной девочки из приморского городка, которая хочет стать кинозвездой. Она знакомит нас с трогательными воспоминаниями о прошлом. Например, будучи маленькой и узнав, что пауки плетут паутину из слюны, она стала оставлять паукам свою слюну, чтобы им было проще жить. Она считает себя взрослой с того момента, когда перестала бояться бросать пельмени в кипящую воду (это самоирония!).

О море напоминает дорожка из серой гальки, аккуратно уложенная на сцене. Герои периодически зачерпывают из нее рукой камушки, высыпают горсточки на сцену. На мысли о курорте наталкивает "лежак", который так и не превращается в ложе любви.

На музыке в спектакле поставлены особые надежды (композитор Sasha Raskin). На сцене играет старинный инструмент виола да гамба (музыкант Олюшка Тихая). Исполняются джазовые композиции, средневековая песня.

На сцену проецируется видео, фрагменты текстов пьесы. Действо превращается в непрерывную инсталляцию с "потоком сознания" и вряд ли понравится тем, кто ждет классического спектакля с привычными, понятными репликами, логичной сменой сцен. К языку эзистенциальной постмодернистской драмы нужно еще привыкнуть.

Возвратимся к Гомеру. В гомеровской "Иллиаде" мифологический Гектор погиб от рук Ахилла. Ахилл поступил жестоко: он надругался над телом убитого врага. Тело пришлось выкупать, за ним пришел отец (эта сцена отражена в картине Александра Иванова "Приам, испрашивающий у Ахиллеса тело Гектора"). Золота, кажется, отвесили столько, сколько весило тело. Не проще ли было забыть про искромсанное тело? Нет, это недопустимо. Вспомним себя: мы готовы платить и больше. Мы всегда платим за свое тело любые деньги, возможно, надеясь таким образом спасти душу.

Итак, трое персонажей на сцене, вооруженные воспоминанием о гомеровской Трое и еще сотнями культурных аллюзий, в течение 1 часа 20 минут пытаются осознать ценность "Тела Гектора". Ураган страстей под названием проходит сквозь зрителей. Орудие предполагаемого самоубийства остается незадействованным. Герой пока жив? Возможно, еще одна душа спасена и не отправилась в "мир иной" благодаря искусству.

Автор Родион Чепалов

Фото: сайт театра http://lensov-theatre.spb.ru/repertoire/malaya-scena/telo-gektora/

