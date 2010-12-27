Смольный закупил трамваи с Wi-Fi у московской компании

В Петербурге появятся три низкополых трамвая с Wi-Fi.

Петербург закупит новые трамваи у московской компании ООО ПК "Транспортные системы".

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга закупил три трамвая "Витязь" за 255 млн рублей.

Новые трамваи имеют низкий уровень пола, вместимость транспорта - 320 человек, а также 54 сидячих места. Стоит отметить, что в трамвае установлен климат-контроль, камеры видеонаблюдения и системы навигации.

Кроме того, в трамваях можно оплатить проезд с помощью бесконтактной и кредитной карт. В транспорте существует Wi-Fi и система подсчета пассажиропотока, работающей по принципу интеллектуального распознавания видеообразов.