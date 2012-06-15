Новый трамвай "Славянка" сэкономит петербуржцам 11 дней в году

Для жителей будут доступны 22 трамвая "Славянка", скорость которых будет достигать 60 км/ч.

Новый скоростной трамвай довезет жителей микрорайона Славянка до станции метро "Купчино" в два раза быстрее автобуса и почти в два раза быстрее личного автомобиля в часы пик. Экономия времени за год составит 11 дней. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В настоящее время в Петербурге продолжается подготовка к реализации проекта строительства трамвайной сети "станция метро "Купчино" – поселок Шушары – Славянка". Строительство самой сети планируют начать в середине 2022 года. Завершить строительство намерены до конца 2024 года. Для жителей будут доступны 22 трамвая "Славянка", скорость которых будет достигать 60 км/ч.

В мае этого года проект трамвайной сети стал номинантом премии ООН. "Славянка" приняла участие в конкурсе проектов Building Back Better-2021.

Фото: Piter.tv