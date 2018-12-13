Драматический театр "На Литейном" первым в России поставил спектакль по роману Евгения Водолазкина "Лавр".

Роман популярного российского писателя Евгения Водолазкина вошел в топ-10 лучших книг мировой литературы о Боге, переведен на множество иностранных языков, стал лауреатом престижных литературных премий. В театре "На Литейном" спектакль поставил режиссер Борис Павлович. В этой постановке режиссер пытается сохранить мерцающую природу романа, соединить два времени – современность и средневековье.

Наш спектакль — попытка рассказать о себе, рассказывая историю другого. В спектакле нет четкого распределения ролей. Вряд ли кто-то из артистов рискнёт сказать: я сыграю святого. Но рассказать о нём, соотнести себя с тем, что такое человек в своём предельном воплощении, — это, наверное, задача, достойная театра. сказал Борис Павлович

"Лавр" – это история средневекового врача Арсения, который, путешествуя по миру, ищет ответы на вопросы об истории человечества и о поиске индивидуального пути, о конце света – личном и всеобщем, о том, можно ли отдать свою жизнь за другого человека. Автор романа отмечает, что хотел написать историю о добром человеке, о диалоге человека с Богом, и оказалось, что для такой истории нужна дистанция. Например, взглянуть из современности – на Средневековье или из Средневековья – в сегодняшний день.

В спектакле заняты ведущие артисты театра "На Литейном". Премьера состоится 24 мая в 19.00.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО