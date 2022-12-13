Петербуржцы впервые выберут талисман Книжного салона

Организаторы подготовят маскота, который станет сказочным воплощением мероприятием.

В преддверии XVIII Санкт-Петербургского международного книжного салона горожанам впервые предложили самостоятельно выбрать символ мероприятия. Об этом пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на организаторов.

На этот раз гостей книжной ярмарки будет встречать маскот – ростовая кукла-талисман. То, какой она будет, определят петербуржцы.

Наш маскот – это символ салона, его, так сказать, сказочное живое воплощение. Мы нашли прекрасную художницу Тамару Костюк, и она так вдохновилась, что буквально за несколько дней отрисовала четырех персонажей: ученого кота, мудрую сову, петербургского льва и чижика-пыжика. организаторы Книжного салона

Также фестиваль, который состоится уже через месяц, примечателен обновлением дизайнерской концепции. За её основу будут взяты узнаваемые доминанты Петербурга и стилизованные книги, а также 320-летний юбилей Северной столицы.

Для создания образа выбран графический стиль, в котором использованы элементы лаконичной и узнаваемой инфографики. Цветовое решение представлено в виде ярких сочетаемых цветов. Дизайн придуман в модульном ключе, то есть элементы могут легко перемещаться и коррелировать между собой в любом графическом формате, образовывать систему и создавать цельный комплексный образ. организаторы Книжного салона

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге через месяц стартует сезон "Поющих мостов".

Фото: "Петербургский дневник"