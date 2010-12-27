Светлана Агапитова рассказала о происшествиях с несовершеннолетними за лето 2018 года

Омбудсмен определила основные вопросы, требующие решения для комфортных условия образования несовершеннолетних в районе, а также поделилась статистикой травмирования детей.

По данным петербургского омбудсмена по делам несовершеннолетних Светланы Агапитовой, в 2018 году зафиксировано рекордное количество падения несовершеннолетних из окон. Согласно статистике спикера, на указанный период было установлено 46 несчастных случаев.

Также среди проблем, касающихся детей Северной столицы, заявлена острая нехватка школьных учреждений и детских садов. Конкретные проблемы выявлены в районах Шушар, Новой Охты, Славянки. Местные жители жалуются не только на отсутсвтие средних образовательных учреждений, но и на отсутствие поликлиник и прочей социальной инфраструктуры. Петербуржцам приходится возить собственных чад в школы и сады другиз районов города.

Положительная тенденция наблюдается с обучением детей-инвалидов. В 2018 году зафиксировано меньше жалоб на неподобающие условия или невозможность получения образования. Местные школы стараются идти навстречу воспитанникам с ограниченными возможностями и создают для них комфортную среду.

Также специалист заявила, что в настоящее время Правительство Санкт-петербурга занимается строительство школ и детских садов, которые уже заранее будут обустроены специальными устройствами и пространствами для детей-инвалидов.

Фото: Piter.tv