Суды Петербурга приняли иски 35-летнего матроса и 40-летнего рядового по мобилизации

Они пытаются оспорить решение военных комиссариатов.

В суды Петербурга поступило еще два иска об оспаривании призыва по частичной мобилизации. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Один из них поступил во Фрунзенский районный суд. Михаил Мутыгуллин указал в иске, что является рядовым (матросом), ему более 35 лет, боевого опыта нет. 25-го сентября он получил повестку. С решением не согласен, прежде всего из-за возраста. Мужчина просит признать решение военного комиссариата недействительным, а также применить к нему меры предварительной защиты.

Еще один иск поступил в Колпинский районный суд от Ильи Козлова. По словам ответчика, в военкомате у него забрали военный билет и увезли в Военную академию, где выдали форменное обмундирование. Сейчас он находится в академии. Козлову 40 лет, он относится к рядовым запаса 2 разряда. Мужчина обращает внимание на то, что у него есть хронические заболевания, но в комиссариате с этим не стали разбираться. Суд вернул заявление в связи с неподсудностью.

Накануне стало известно, что частичной мобилизации подлежат не только военнообязанные 1 разряда.

Фото: Piter.tv