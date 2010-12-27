Чиновники Минобороны украли 69 млн рублей, которые выделили на освоение Арктики

Двое из фигурантов получили реальный срок лишения свободы.

Ленинградский окружной военный суд огласил приговор в отношении четырех фигурантов дела по краже 69 млн рублей у Минообороны РФ. Об этом 25 июля сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Было установлено, что с июня 2014 по апрель 2015 Сергей Травин, Леонид Шальнов, Алексей Глазко и Борис Савельев похитили государственные денежные средства. Их выделили по государственному контракту на установление внешних границ континентального шельфа РФ в Северном Ледовитом океане. Мужчины находились в Петербурге и Москве. Им удалось это сделать путем обмана уполномоченных должностных лиц различных органов Минобороны РФ.

Дело слушалось в закрытом режиме. Травин получил семь лет лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей, Савельев - 6 лет лишения свободы и штраф в 400 тысяч рублей. Шальнова и Глазко приговорили к четырем и двум годам условно со штрафом в 300 тысяч рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Кадыров взял себе в охранники шестилетнего мальчика.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга