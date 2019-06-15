Суд на три дня задержал младшего сына бывшего хоккеиста Максима Соколова по делу об убийстве матери

По словам юноши, на женщину напал ее 18-летний сын.

В субботу, 15 июня, Всеволожский городской суд Ленобласти продлил срок задержания 15-летнему сыну экс-хоккеиста сборной России Максима Соколова по делу об убийстве его супруги. Об этом Piter.TV сообщил источник в следственных органах.

Инцидент случился в поселке Романовка, где 13 июня была убита супруга экс-голкипера СКА. По предварительной информации, на женщину напал ее 18-летний сын Максим Соколов-младший. О потасовке сообщил его 15-летний брат, который успел выбежать из дома, чтобы позвать на помощь соседей. По словам подростка, "его брат пошел с ножом на мать".

В доме соседи обнаружили тело женщины, и окровавленного Соколова-младшего. Молодого человека немедленно госпитализировал, а его брата задержали и допросили в качестве подозреваемого.

Видео: Ютуб/СК РФ