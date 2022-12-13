Суд оставил под арестом экс-главу Калининского района Громова и его брата

Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Суд Петербурга продлил арест экс-главе главе Калининского района Ивану Громову и его брату Павлу Громову, которых обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Под арестом они будут находиться до 23 мая. Об этом 21 февраля рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Подсудимые и их защитники возражали продлению аресту, указывая на надуманность доводов и ухудшение состояния здоровья подсудимых. Иван и Павел Громов обещали не скрываться и просили отпустить их под залог или отправить под домашний арест.

Суд счел, что отменить или изменить меру пресечения на более мягкую невозможно, так как фигурантов обвиняют в хищении более 240 млн рублей. Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Напомним, братьев Громовых арестовали еще в прошлом году по делу о хищении более 165 млн рублей из бюджета Петербурга. Согласно версии следствия, речь идет о крупном мошенничестве при выполнении госконтрактов в сфере электронных услуг, которые совершались на протяжении четырех лет в период с 2012 по 2016 годы. Тогда Громов был председателем комитета по информатизации и связи, а его младший брат Павел помогал выводить похищенные средства на кипрские офшоры.

Ранее бывший чиновник Иван Громов пояснил, зачем его отцу вертолет. Следствие считает, что мужчина и его брат жили "не по средствам". Вероятно, у родственников были и другие источники дохода.

Фото: Piter.tv