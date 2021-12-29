Бывший чиновник Иван Громов пояснил, зачем его отцу вертолет

Следствие считает, что мужчина и его брат жили "не по средствам". Вероятно, у родственников были и другие источники дохода.

Санкт-Петербургский городской суд не стали менять меру пресечения бывшему чиновнику Ивану Громову. Он и его брат Павел находятся под страже по обвинению в мошенничестве.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, следователь просил приобщить к материалам дела выписки по банковским счетам братьев и их супруг. Согласно документам, на их счетах находился огромный оборот денег. Павел Громов копил зарплату, поэтому, по версии следствия, он существовал на деньги, добытые преступным будем. Кроме того, у чиновника было зарегистрировано право собственности на вертолет, который принадлежит отцу.

Защитник просил изменить меру пресечения, так как у Громова трое детей и супруга, которая не работает.

Громов пояснил, что его отец является предпринимателем, у него в разных городах России находятся сельхозпредприятия, и на данном виде транспорта он перемещался. Иногда с разрешения отца он тоже пользовался данным вертолётом. объединенная пресс-служба судов.

Подсудимый говорил о том, что у него есть благодарности и почётные грамоты от президента РФ. Суд оставил Громова под стражей.

Напомним, Иван Громов был главой Петроградского и Калининского районов, а также работал в комитете по информатизации и связи. Ему вменяется мошенничество на сумму 165 млн рублей. По версии следствия, эпизод был не один, а восемь. Громова задержали в декабре. На тот момент он руководил администрацией Калининского района.

Фото: администрация Петербурга