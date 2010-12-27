Суд оставил пилота с поддельными правами на свободе

Лже-пилот до разоблачения успел совершить полсотни перелетов в известной авиакомпании.

Суд Санкт-Петербурга оставил в силе приговор для пилота Airbus Андрея Манеева, который несколько месяцев управлял самолетом с фальшивыми документами, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Манеева признали виновным в коммерческом подкупе и выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Из-за истечения срока давности осужденный избежал наказания за вторую статью, а по первой суд обязал "пилота" выплатить 6 млн рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением воздушным транспортом сроком на 2 года. От штрафа Манеева спасла амнистия.

Прокурор обжаловал приговор. Он попросил для осужденного реальное лишение свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также о других ограничениях.

В удовлетворении апелляционного представления Санкт-Петербургский городской суд, соответственно, отказал Объединенная пресс-служба судов города

Ранее суд установил, что осужденный купил документы на право управления воздушным транспортом у генерального директора авиационного учебного центра авиации общего назначения "Крылья Невы" Андрея Кочарыгина. Фиктивные документы, позволившие ему устроиться на работу в крупную авиакомпанию. Сначала он работал в ее учебно-тренировочном отделе, а затем занял должность второго пилота самолета Аirbus.

В Период с 2014года по 2015 год Манеев успел совершить около полусотни международных рейсов.