Суд 4 марта изучит спор о субсидии на временные объекты к ЧМ-2018

Комитет Смольного имеет претензии к "Арене-2018".

Суд Петербурга 4 марта изучит спор о субсидии на временные объекты к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщили "РИА Новости". Дело будет рассматривать Тринадцатая арбитражная апелляционная инстанция. Истцом выступает комитет по строительству. Он недоволен в удовлетворении иска о взыскании субсидии и процентов. От ответчика он хочет получить выплату в общем размере в 2,63 млрд рублей. Эти деньги намерены получить с компании "Арена-2018". Она занималась созданием спортивной инфраструктуры к мероприятию.

Напомним, что соглашение о предоставлении субсидии подписано в марте 2017 года. Арбитраж заметил, что футбольные мероприятия в городе прошли успешно, а временные конструкции соответствовали всем требованиям. В первой инстанции суд постановил, что не имеет оснований для признания использования "Арендой-2018" бюджетных средств нецелевыми и нарушающими законодательство России. Аналогичный спор проигран комитетом в декабре на сумму в 1,5 млрд рублей. Данное решение также будет оспорено, но дата еще не установлена.

Ранее Piter.tv писал о том, что с банка ВТБ взыскали 4 млрд рублей по иску о "Газпром Арене".

Фото: Piter.tv

