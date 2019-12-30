С банка ВТБ взыскали 4 млрд рублей по иску о "Газпром Арене"

Банк выдал гарантию "Трансстрою-СПб", сорвавшему сроки окончания работ на стадионе.

Петербургский комитет по строительству отсудил у банка ВТБ 4,1 миллиарда рублей, которые кредитная организация задолжала по банковской гарантии на строительство стадиона "Газпром Арена". Об этом 29 января сообщил ТАСС.

Сама сумма банковской гарантии определялась 2,7 миллиардами рублей, но арбитражный суд взыскал еще и неустойки. Во время возведения стадиона на Крестовском острове к мировому чемпионату по футболу 2018 года ВТБ выдал гарантию корпорации "Трансстрой-СПб". Сроки окончания строительства многократно переносились, заказчик был вынужден расторгать договор с компанией и договариваться с "Метростроем" о завершении работ.

Ранее мы писали, что к четырем связанным с "Интерторгом" компаниям направлено семь исков.

Фото: Piter.TV