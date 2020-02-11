Строительство газопровода, дорог и новые детские площадки в Полянском поселении подвели итоги года

Глава администрации Полянского поселения Алексей Костюченко провел отчетную встречу с населением по итогам 2019 года. Среди главных результатов - исполнение бюджета по доходам на 119%, строительство 1 этапа распределительного газопровода и повышение электроснабжения Яковлево и Клеверного.

За год в поселке благоустроили детскую площадку на Выборгском шоссе, 65, придомовую территорию с парковкой в Семиозерье и спортплощадку в Полянах. Новое детское игровое оборудование появилось в поселках Поляны, Пески, Песочное, Каменка, Тарасово, Приветнинское.

Поляны гордятся новой пожарной частью в Семиозерье, ремонтом дорог в 6 поселках, трое местных жителей получили муниципальное жилье. В планах на 2020 год газификация поселков, ремонт дорог и празднование 75-летия Великой Победы.

Видео: Piter.TV