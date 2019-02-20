Стоимость букетов на 8 марта возросла на 50%

Горожане привыкли, что букеты дорожают, однако в этом году цены выросла наполовину.

Тем, кто планирует поздравить близких с 8 марта букетом цветов, придется заплатить в два раза больше, чем в 2020 году, сообщили "Невские новости".

Флористы отмечают, что рост цен на 50% связан с наценкой иностранных поставщиков: доллар и евро выросли.

В Голландии есть понимание, когда в России праздники, и они выставляют прайс выше. Да, флористы делают небольшую наценку, но в этом году она будет меньше флорист Анастасия Шакирова.

Декоратор Алла Руденко отметила, что в этом году часто покупают традиционные тюльпаны, а также гиацинты, нарциссы и мимозу. Предпочтение отдают букетам, реже – композициям.

Флористы стараются делать накрутку меньше, чтобы человек пришел. Но заказы уже есть, практически столько же, как в прошлом году Анна Руденко.

В среднем букет обойдется в две тысячи рублей – около 15 тюльпанов или 9 роз.

Ранее мы писали, что в мартовские праздники в Петербурге и области ожидаются небольшие скачки температуры.

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