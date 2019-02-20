Стоимость букетов на 8 марта возросла на 50%

Тем, кто планирует поздравить близких с 8 марта букетом цветов, придется заплатить в два раза больше, чем в 2020 году, сообщили "Невские новости".
Флористы отмечают, что рост цен на 50% связан с наценкой иностранных поставщиков: доллар и евро выросли.
В Голландии есть понимание, когда в России праздники, и они выставляют прайс выше. Да, флористы делают небольшую наценку, но в этом году она будет меньше
флорист Анастасия Шакирова.
Декоратор Алла Руденко отметила, что в этом году часто покупают традиционные тюльпаны, а также гиацинты, нарциссы и мимозу. Предпочтение отдают букетам, реже – композициям.
Флористы стараются делать накрутку меньше, чтобы человек пришел. Но заказы уже есть, практически столько же, как в прошлом году
Анна Руденко.
В среднем букет обойдется в две тысячи рублей – около 15 тюльпанов или 9 роз.
Ранее мы писали, что в мартовские праздники в Петербурге и области ожидаются небольшие скачки температуры.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все
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