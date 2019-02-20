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Стоимость букетов на 8 марта возросла на 50%
Вчера, 21:32
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smirenny

Стоимость букетов на 8 марта возросла на 50%

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Горожане привыкли, что букеты дорожают, однако в этом году цены выросла наполовину.

Тем, кто планирует поздравить близких с 8 марта букетом цветов, придется заплатить в два раза больше, чем в 2020 году, сообщили "Невские новости".

Флористы отмечают, что рост цен на 50% связан с наценкой иностранных поставщиков: доллар и евро выросли. 

В Голландии есть понимание, когда в России праздники, и они выставляют прайс выше. Да, флористы делают небольшую наценку, но в этом году она будет меньше

флорист Анастасия Шакирова.

Декоратор Алла Руденко отметила, что в этом году часто покупают традиционные тюльпаны, а также гиацинты, нарциссы и мимозу. Предпочтение отдают букетам, реже – композициям. 

Флористы стараются делать накрутку меньше, чтобы человек пришел. Но заказы уже есть, практически столько же, как в прошлом году

Анна Руденко.

В среднем букет обойдется в две тысячи рублей – около 15 тюльпанов или 9 роз.

Ранее мы писали, что в мартовские праздники в Петербурге и области ожидаются небольшие скачки температуры.

Фото: pixabay

Теги: букеты на 8 марта, цветочные магазины, цветы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все

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davenikin
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горшков даниэль
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