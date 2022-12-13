Стало известно, как петербургские врачи спасают и выхаживают недоношенных детей

Завотделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Екатерина Шеварева рассказала о случае, когда малыши-тройняшки родились с разницей в одну минуту на 33-й неделе беременности.

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Завотделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Екатерина Шеварева рассказала о случае, когда малыши-тройняшки родились с разницей в одну минуту на 33-й неделе беременности, то есть почти на 2 месяца раньше срока. С рождения они дышали сами, но из-за незрелости легких нуждались в респираторной (дыхательной) поддержке. Она добавила, что дольше всех, 7 дней, на искусственной вентиляции легких провела девочка. У нее отмечались эпизоды апноэ, малышка "забывала" дышать. Позже после лечения эпизоды апноэ прекратилисm.

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Фото: piter.tv

