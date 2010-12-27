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Стали известны подробности наезда троллейбуса на пешехода в Выборгском районе
Сегодня, 13:17
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EvaRaskol

Стали известны подробности наезда троллейбуса на пешехода в Выборгском районе

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Авария произошла вне зоны пешеходного перехода.

В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти рассказали об аварии с участием троллейбуса и пешехода, случившейся утром 18 августа.

Стало известно, что на Кантемировской улице возле дома № 27 около 07:40 водитель троллейбуса 1975 года рождения совершил наезд на женщину 1954 года рождения. Происшествие случилось вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП женщина госпитализирована с тяжелыми травмами. По факту случившегося проводится проверка. 

Ранее Piret.TV сообщал, что на трассе "Кола" произошла смертельная авария с участием фуры и легковушки.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Теги: авария, пешеход, троллейбус
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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